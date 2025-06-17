الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

55 دقيقة متوسط التأخيرات، وزير النقل يراجع خطط تشغيل القطارات

قطار
قطار
ads

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، حركة نقل الركاب بالسكك الحديد، اليوم الثلاثاء، مشددا على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة. 

 

تأخيرات قطارات السكك الحديدية على الخطوط

وتوقعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية، ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم على الوجهين البحري والقبلي.

 

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، 55 دقيقة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 95 دقيقة.   

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.    

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:  

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة.

أسيوط / أسوان 60 دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية للسكك الهيئة القومية للسكك الحديدية

مواد متعلقة

الجسر العربي للملاحة: استمرار الشركة في تقديم خدماتها للمسافرين عبر أسطولها

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

المترو ينقل 3.5 مليون راكب في 24 ساعة

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تشغيل قطارات جديدة اليوم، تعرف عليها

المترو يبدأ تفعيل خطط التشغيل والطوارئ الخاصة بالثانوية العامة

طوارئ بالسكك على خطوط الضواحي بسبب امتحانات الثانوية العامة

طوارئ بالمترو بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني

اندلاع النيران في 3 سفن قرب مضيق هرمز بعد تهديد الحوثيين لأمريكا

بدء هجوم إيراني جديد على إسرائيل بـ 30 صاروخا

الثانوية العامة 2025، جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان اللغة الفرنسية

تضرر مبنى من 8 طوابق بتل أبيب الكبرى جراء صاروخ إيراني

صواريخ إيران تصيب 10 إسرائيليين قبل دخولهم الملاجئ

فلامنجو يهزم الترجي ويذيق العرب الخسارة الأولى في مونديال الأندية 2025 (فيديو)

سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى بمنطقة تل أبيب الكبرى

خدمات

المزيد

بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. جعفر الصادق توفي ودُفن بالمدينة وضريحه لأبنائه وأحفاده

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية