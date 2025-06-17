آخرها " فات الميعاد"، أعمال فنية استلهمت أسماءها من أغاني كوكب الشرق

يُعرض ضمن الموسم الدرامي الحالي مسلسل “فات الميعاد”، وهو من أحدث الأعمال الفنية التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، في مقدمتهم أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، واللافت أن اسم المسلسل مستوحى من واحدة من أشهر أغاني أم كلثوم، وهي “فات الميعاد”، التي صدرت عام 1967 من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي.

وتُعد الأغنية واحدة من الروائع التي عبرت عن الندم في الحب ونالت شهرة عربية واسعة.

ولم يكن “فات الميعاد” أول عمل فني يستلهم عنوانه من أغاني كوكب الشرق، فقد سبقه عدد من الأعمال التي استعارت أسماء الأغاني الخالدة وتحولت إلى عناوين درامية وسينمائية، من بينها:

حكاية رق الحبيب من مسلسل “ورا كل باب”

“رق الحبيب” هو عنوان لإحدى حكايات الموسم الثاني من مسلسل “ورا كل باب” (2021)، وتدور القصة حول العلاقات الأسرية المتوترة، مستلهمة اسمها من أغنية “رق الحبيب” التي غنتها أم كلثوم عام 1944 من كلمات أحمد رامي وألحان محمد القصبجي.

فيلم انت عمري

هو فيلم سينمائي من إنتاج عام 2005 ومن إخراج خالد يوسف وبطولة هاني سلامة ونيللي كريم ومنة شلبي، ويحمل اسم الأغنية الشهيرة “أنت عمري” التي كتبها أحمد شفيق كامل ولحنها محمد عبد الوهاب عام 1964.

حكاية أمل حياتي.. من حكايات مسلسل “إلا أنا”

وهي حكاية تم عرضها عام 2020 ضمن مسلسل “إلا أنا”، وعُرضت بعنوان “أمل حياتي”، وهو نفس اسم الأغنية الشهيرة التي غنتها أم كلثوم عام 1965 من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب.

الحكاية بطولة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن.

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