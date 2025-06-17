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حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بضرب زوجته وتعذيبها في المرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل متهم بضرب زوجته وتقييدها وإجبارها على الظهور في مقطع فيديو بدائرة قسم شرطة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق.


وقال المتهم إن زوجته دائمة استفزازه وتخرج دون إذنه، فأراد تأديبها فتعدى عليها بالضرب ثم صورها فيديو لإذلالها.

 

البداية كانت عندما تمكنت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، من فحص مقطع فيديو ظهرت خلاله سيدة مُقيدة وتبدو عليها إصابات بالوجه وبالفحص، تم التوصل لهوية السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج.


وباستدعائها وسماع أقوالها، أفادت بتعرضها للتعدي بالضرب من قبل زوجها، المقيم بذات الدائرة، مما تسبب في إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، كما أجبرها على الظهور بهذا الشكل في الفيديو المتداول، على خلفية خلافات شخصية بينهما.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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محكمة جنح المرج قسم شرطة المرج وزارة الداخلية النيابة العامة

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