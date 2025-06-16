عاطل متهم بضرب زوجته في المرج: كنت بأدبها

ادلي عاطل متهم بضرب زوجته وتقييدها وإجبارها علي الظهور في مقطع فيديو بدائرة قسم شرطة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج.



وقال المتهم إن زوجته دائمة استفزازه وتخرج دون إذنه، فأراد تأديبها فتعدي عليها بالضرب ثم صورها فيديو لإذلالها.

البداية عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من فحص مقطع فيديو ظهرت خلاله سيدة مُقيدة وتبدو عليها إصابات بالوجه وبالفحص، تم التوصل لهوية السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج.

وباستدعائها وسماع أقوالها، أفادت بتعرضها للتعدي بالضرب من قبل زوجها، المقيم بذات الدائرة، مما تسبب في إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، كما أجبرها على الظهور بهذا الشكل في الفيديو المتداول، على خلفية خلافات شخصية بينهما.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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