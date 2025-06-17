حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة وانتشار الخدمات الأمنية

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية النسبية تزامنًا مع ساعات الذروة الأولى، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لتنظيم حركة السير والتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث.

ورصدت المتابعات الميدانية لإدارة المرور بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية، انتظام الحركة على كوبري أكتوبر في الاتجاهين، مع بعض الكثافات المتقطعة في مناطق الوصلة المعلقة ومنطقة رمسيس، كما ظهرت كثافات مرورية محدودة أعلى محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان باتجاه المهندسين.

وفي الجيزة، سادت حالة من الانسياب على محور صفط اللبن، وشارع السودان، والطريق الدائري من الوراق حتى المنيب، بينما ظهرت بعض التكدسات في محيط جامعة القاهرة وميدان الجيزة نتيجة عبور المشاة وذروة الحضور الصباحي.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة على الطرق السريعة، تحسبًا لأي طارئ، مع تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات، خاصة السير عكس الاتجاه وتجاوز السرعات المقررة.

نصائح للسائقين

وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين ضرورة الالتزام بقواعد القيادة الآمنة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في مناطق العمل الجاري تطويرها، وكذلك متابعة نشرات المرور المستحدثة قبل التحرك لتجنب الزحام.

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