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حوادث

بيزور شهادات ومنتحل صفة، اعترافات عاطل متهم بانتحال صفة طبيب بمدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أدلى عاطل متهم بانتحال صفة طبيبب وإنشاء كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر بقصد النصب على المواطنين، باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.

وقال المتهم إنه تحصل على شهادته من أحد أصدقائه الذي يعمل معه، حيث زورها له بقصد استخدامها في فتح عيادة للعلاج الطبيعي؛ وبالفعل نجح في ممارسة المهنة فترة من الزمن. 


وأضاف أنه نجح  في جني مبالغ مالية تجاوزت الـ 200 ألف جنيه ثم، أنشأ كيان تعليمي وهمي يعطي شهادات دراسية مزورة للدارسين مقابل 50 ألف جنيه للشهادة للواحدة.  

البداية عندما تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظم، من القبض على عاطل متهم بانتحال صفة طبيب علاج طبيعي، مقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة إنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة.

تزوير شهادات دراسية وانتحال صفة طبيب

وكشفت التحريات، أن المتهم ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي، ويقوم بتزوير شهادات دراسية في مجالات طبية متعددة، بهدف الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك من خلال الترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم  القبض على  المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات الدراسية وطلبات التحاق، وعدد من الكتب الدراسية، و(2) أكلاشيه، وأدوات طبية، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد ممارسته لهذا النشاط.

و بمواجهته، أقر المتهم بارتكابه الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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نيابة مدينة نصر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قسم شرطة مدينة نصر ثان القاهرة تزوير شهادات دراسية

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