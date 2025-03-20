الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ياسمينا العبد: بدأت التمثيل في سن الـ11 وهذا أول أجر حصلت عليه

ياسمينا العبد، فيتو
ياسمينا العبد، فيتو

حلت الفنانة الشابة ياسمينا العبد ضيفة على برنامج رقام مع إيناس سلامة الشواف، على راديو إنرجي 92.1.

 

الفنانة الشابة ياسمينا العبد
 

وقالت ياسمينا: "أول مرة مثلت كان عندي 11 سنة، وفي أول إعلان كان أجرى 1000 درهم، وعرفني الجمهور من خلال  مسلسل البحث عن علا".

وتابعت: "أحلى احساس إن القاعة تكون كاملة العدد وخاصة وقت التحية من الجمهور وده حصل في مسرحية بني آدم مع النجم أحمد حلمي في الرياض وقعدنا 11 يوم كانوا كاملين العدد".

 

وعن مقولة العمر مجرد رقم، قالت ياسمينا العبد: "العمر ليس له علاقة بالنضج وتربية الأهل لولادهم وتوعيتهم مهمة جدًا".

واختتمت تصريحاتها: "أطول مشهد كان في فيلم سكر، كنا مجموعة كبيرة قعدنا 3 ساعات للقطة سريعة وكان أطول فيلم أخذ وقت تصوير".

 وأكملت: "الأجر تقدير للمجهود والترتيب على الأفيش حسب نوع المشروع والمجموعة، كما أن رقم الفانز على السوشيال ميديا مهم ويجيب شغل".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث عن علا الشابة ياسمين النجم احمد حلمي راديو إنرجي مسرحية بني آدم مسلسل البحث عن علا ياسمينا العبد

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: مستند يبرئ الجبلاية من أزمة القمة.. واللجنة الأولمبية تكتشف مفاجأة تقلب الموازين! وتوجه اللوم لهؤلاء!

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

بن شرقي يدخل حسابات الزمالك

بعد توعد ترامب بإبادتهم، توفيق عكاشة يكشف مخططا أمريكيا لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

هل الليلة ليلة القدر؟ 3 علامات ترشحها لهذه المنزلة العظيمة

منوعات

المزيد

رقم قياسي عالمي، روسية تسبح 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غوص

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

طريقة مبتكرة لنقل الصوت دون استخدام سماعات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

هل صلة الرحم بالزيارة فقط؟ وليه بيتقال إن السوشيال ميديا بتبعد الناس عن بعض؟ جمعة يجيب

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في الصلح مع أهل الحيرة

المزيد
الجريدة الرسمية