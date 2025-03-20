ياسمينا العبد: بدأت التمثيل في سن الـ11 وهذا أول أجر حصلت عليه

حلت الفنانة الشابة ياسمينا العبد ضيفة على برنامج رقام مع إيناس سلامة الشواف، على راديو إنرجي 92.1.

الفنانة الشابة ياسمينا العبد



وقالت ياسمينا: "أول مرة مثلت كان عندي 11 سنة، وفي أول إعلان كان أجرى 1000 درهم، وعرفني الجمهور من خلال مسلسل البحث عن علا".

وتابعت: "أحلى احساس إن القاعة تكون كاملة العدد وخاصة وقت التحية من الجمهور وده حصل في مسرحية بني آدم مع النجم أحمد حلمي في الرياض وقعدنا 11 يوم كانوا كاملين العدد".

وعن مقولة العمر مجرد رقم، قالت ياسمينا العبد: "العمر ليس له علاقة بالنضج وتربية الأهل لولادهم وتوعيتهم مهمة جدًا".

واختتمت تصريحاتها: "أطول مشهد كان في فيلم سكر، كنا مجموعة كبيرة قعدنا 3 ساعات للقطة سريعة وكان أطول فيلم أخذ وقت تصوير".

وأكملت: "الأجر تقدير للمجهود والترتيب على الأفيش حسب نوع المشروع والمجموعة، كما أن رقم الفانز على السوشيال ميديا مهم ويجيب شغل".

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