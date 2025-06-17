الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماكرون: ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران.

 وأضاف: في ظل الهدف المتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط فإن مغادرة ترامب قمة G7 أمر إيجابي.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع في كندا مبكرًا بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورًا، في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من توسع دائرة الحرب.
وقالت ترامب، إنه "طالب إيران مرارًا وتكرارًا بتوقيع الاتفاق النووي"، مضيفًا أنه "كان ينبغي لإيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه".
وتابع: "يا له من عار ويا له من إهدار للأرواح البشرية فإيران ببساطة لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعماء مجموعة السبع اسرائيل وايران البيت الأبيض العاصمة الإيرانية طهران

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد رفع أسعار الوقود والمحروقات

محاولات في الكونجرس الأمريكي لتقييد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران

داليا زيادة تهاجم المصريين من أجل عيون إسرائيل

انفجارات تهز تل أبيب ومحيطها بعد رشقة صواريخ إيرانية مباغتة لم يكن جيش الاحتلال على دراية بها

ماكرون: محاولة تغيير نظام إيران بضرب القنابل من الخارج خطأ إستراتيجي

ترامب يرفض التوقيع على بيان قمة السبع بشأن إسرائيل وإيران

فشل انطلاق صاروخ دفاع جوي إسرائيلي في تل أبيب وسقوطه داخل المدينة

بنفيكا يخطف التعادل أمام بوكا جونيورز في مونديال الأندية و3 حالات طرد (فيديو)

خدمات

المزيد

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط إيران تعلن إسقاط 20 صاروخا إسرائيليا فوق سماء شيراز