الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الترجي القادمة في كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلامنجو

الترجي التونسي وفلامنجو،فيتو
الترجي التونسي وفلامنجو،فيتو

تلقى فريق الترجي التونسي الخسارة في مباراته الأولى فجر اليوم الثلاثاء في بطولة كأس العالم للأندية، نسخة 2025 المُقامة حاليًا في أمريكا، ضد  فلامنجو البرازيلي 2-0.

ويتواجد الترجي في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من فلامينجو، تشيلسي ولوس أنجلوس.

واحتضن ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" مباراة الترجي ضد فلامنجو في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال الأندية، المجموعة الرابعة.
 

 

موعد مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية


ويخوض الترجي مباراته الثانية في دور مجموعات كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل ضد نظيره  لوس أنجلوس الأمريكي، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 يونيو الحالي و13 يوليو المقبل.
 

جدول مباريات الترجي في كأس العالم للأندية 2025

واستهل الترجي مشواره في مونديال الأندية 2025 بمواجهة فلامنجو اليوم 17 يونيو الجاري بعد ذلك يلتقي الترجي مع لوس أنجلوس في الجولة الثانية من دور المجموعات، يوم 21 يونيو.، ثم يختتم الفريق التونسي مشواره بمواجهة تشيلسي في الجولة الثالثة يوم 25 يونيو.

 

مواعيد مباريات الترجي في كأس العالم للأندية 2025

الجولة الأولى: فلامنجو ضد الترجي - 17 يونيو - 4 فجرا.

الجولة الثانية: الترجي ضد لوس أنجلوس - 21 يونيو - 1 فجرا.

الجولة الثالثة: الترجي ضد تشيلسي - 25 يونيو - 4 فجرا.

كان تشيلسي حقق فوزًا على لوس أنجلوس في الجولة الأولى من دور المجموعات، أمس الإثنين، بهدفين دون رد، ليتصدر المجموعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية فلامنجو البرازيلي تشيلسي لوس انجلوس الترجي ضد فلامنجو تشيلسي الإنجليزي الترجي و لوس أنجلوس مباراة الترجي ولوس أنجلوس

مواد متعلقة

فلامنجو يهزم الترجي ويذيق العرب الخسارة الأولى في مونديال الأندية 2025 (فيديو)

مونديال الأندية، الترجي التونسي يتأخر بهدف أمام فلامنجو بالشوط الأول (فيديو)

نيتو رجل مباراة تشيلسي ضد لوس أنجلوس ولقطته مع مدافع الخصم حديث مونديال الأندية (فيديو)

تشيلسي يفوز على لوس أنجلوس 0/2 في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

اندلاع النيران في 3 سفن قرب مضيق هرمز بعد تهديد الحوثيين لأمريكا

فلامنجو يهزم الترجي ويذيق العرب الخسارة الأولى في مونديال الأندية 2025 (فيديو)

قادة مجموعة السبع في بيان: نؤكد دعمنا لإسرائيل ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبدا

الشرطة الإسرائيلية تعتقل أشخاصا أحضروا كاميرات لبث مباشر لضربات على ميناء حيفا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ضرب مواقع تخزين وإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة غرب إيران

جدول ترتيب المجموعة الثالثة لكأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى

إسرائيل تهدد إيران بـ "مفاجآت كبيرة" أعنف من عملية "بيجر حزب الله"

أكسيوس: أمريكا تدرس تسليم إسرائيل قنابل خارقة للتحصينات لتدمير منشأة تخصيب في إيران

خدمات

المزيد

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول التصدي لصواريخ إيرانية في تل أبيب وصافرات الإنذار تدوي في ديمونا