موعد مباراة الترجي القادمة في كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلامنجو

تلقى فريق الترجي التونسي الخسارة في مباراته الأولى فجر اليوم الثلاثاء في بطولة كأس العالم للأندية، نسخة 2025 المُقامة حاليًا في أمريكا، ضد فلامنجو البرازيلي 2-0.

ويتواجد الترجي في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من فلامينجو، تشيلسي ولوس أنجلوس.

واحتضن ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" مباراة الترجي ضد فلامنجو في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال الأندية، المجموعة الرابعة.



موعد مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية



ويخوض الترجي مباراته الثانية في دور مجموعات كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل ضد نظيره لوس أنجلوس الأمريكي، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 يونيو الحالي و13 يوليو المقبل.



جدول مباريات الترجي في كأس العالم للأندية 2025

واستهل الترجي مشواره في مونديال الأندية 2025 بمواجهة فلامنجو اليوم 17 يونيو الجاري بعد ذلك يلتقي الترجي مع لوس أنجلوس في الجولة الثانية من دور المجموعات، يوم 21 يونيو.، ثم يختتم الفريق التونسي مشواره بمواجهة تشيلسي في الجولة الثالثة يوم 25 يونيو.

مواعيد مباريات الترجي في كأس العالم للأندية 2025

الجولة الأولى: فلامنجو ضد الترجي - 17 يونيو - 4 فجرا.

الجولة الثانية: الترجي ضد لوس أنجلوس - 21 يونيو - 1 فجرا.

الجولة الثالثة: الترجي ضد تشيلسي - 25 يونيو - 4 فجرا.

كان تشيلسي حقق فوزًا على لوس أنجلوس في الجولة الأولى من دور المجموعات، أمس الإثنين، بهدفين دون رد، ليتصدر المجموعة.

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