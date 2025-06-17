مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 4 مباريات في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

كأس العالم للأندية

الترجي مع فلامنجو 4 صباحًا - منصة دازن

دورتموند مع فلومينينسي 7 مساء - منصة دازن

ريفر بليت مع أوراوا 10 مساء - منصة دازن

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