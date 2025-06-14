الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

رئيس الرقابة النووية: إضاءات السماء في مصر ليست نووية

إضاءات سماء مصر،
إضاءات سماء مصر، فيتو
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علّق الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، على الظواهر الضوئية التي ظهرت في سماء عدد من المحافظات قائلًا: "هذه الإضاءات لا علاقة لها بأي نشاط إشعاعي خارج من إيران أو غيرها، وغالبًا ما ترتبط بإطلاق صواريخ، والتفسير الدقيق لها متروك للمتخصصين العسكريين وحدهم، فهم الأكثر دراية بهذا النوع من الظواهر".

 

الإشعاع لا يُرى.. والشبكة ترصد بدقة
 

وشدد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، على أن "الإشعاع ليس له شكل يُرى بالعين المجردة"، مؤكدًا أن مصر تمتلك شبكة وطنية لرصد أي تغيّر إشعاعي، تغطي كافة أنحاء الجمهورية، ويتم عبرها متابعة أي تحركات نووية أو إشعاعية في الإقليم، سواء داخل إيران أو إسرائيل.

 

هل توجد مؤشرات على وجود تسري إشعاعي من إيران

وأنهى رئيس هيئة الرقابة النووية حديثه برسالة طمأنة واضحة: "لا توجد أي مؤشرات على تسرب إشعاعي يؤثر على مصر في الوقت الحالي، ونعمل بتنسيق علمي متقدم لحماية المواطنين ومتابعة أي طارئ إقليمي".

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