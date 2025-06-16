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ثقافة وفنون

إلهام شاهين من العراق: احنا فينا اللي مكفينا.. ياريت الناس تبطل إشاعات مالهاش لازمة

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنه حتى الآن لا يوجد أى جديد في أمر عودتهم للقاهرة، وما يتردد حول طلب طائرة خاصة لنقلها لمصر ليس له أساس من الصحة.

 

وقالت في تصريحات لفيتو: “ نحن هنا في العراق فينا اللي مكفينا بسبب ما  نشاهده في الجو، وأملنا الوحيد هو فتح أي مطار قريب من الحدود”.

 

وكانت  الفنانة إلهام شاهين قد قالت في تصريحات خاصة لـ فيتو: "إنها لم تستطع مغادرة بغداد هى وصديقتها الإعلامية هالة سرحان، بسبب إغلاق المجال الجوي بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وتم إلغاء عدد من الرحلات الجوية ضمنها الرحلة التي كان من المقرر أن نسافر عليها".

 

وشاركت إلهام شاهين وهالة سرحان في فعاليات مهرجان المرأة الإعلامية في العراق، حيث شاركت إلهام شاهين وهالة سرحان في مناقشات حول دور المرأة العربية في الإعلام والفن.

إلهام شاهين تتراجع عن حلم حتشبسوت بعد مفاجأة بالأشعة المقطعية

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والمصريات، عن واقعة طريفة جمعت بينه وبين الفنانة إلهام شاهين، التي كانت تحلم بتجسيد شخصية الملكة الفرعونية "حتشبسوت" في عمل درامي ضخم.

زاهي حواس: إلهام شاهين كانت متحمسة لتجسيد دور حتشبسوت

وقال حواس خلال استضافته ببرنامج "مراسي" مع الإعلامي محمود الشريف على قناة "النهار"، إن إلهام شاهين كانت متحمسة للغاية لتقديم دور حتشبسوت، واعتبرته من بين أمنياتها الفنية الكبرى، لكنها سرعان ما تخلت عن الفكرة بعد اكتشاف علمي غير متوقع.

الأشعة تكشف: الملكة حتشبسوت كانت بدينة

وأوضح حواس أن فريقه الأثري أجرى فحصًا بالأشعة المقطعية على مومياء الملكة حتشبسوت، ليتبين أنها كانت بدينة بشكل واضح. وفور إعلان النتيجة، قررت إلهام شاهين التراجع عن فكرة تجسيد الدور احترامًا للدقة التاريخية، رغم أن العمل لم يكن قد دخل حيز التنفيذ فعليًا.

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الهام شاهين العراق إيران إسرائيل هالة سرحان

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