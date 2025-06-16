الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط 3 مسيرات إسرائيلية استهدفت حقلا للغاز

نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مصادر أمنية قولها إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت 3 مسيّرات إسرائيلية صغيرة حاولت استهداف حقل بارس الجنوبي للغاز في جنوب غرب البلاد، دون وقوع أضرار أو إصابات.

نتنياهو: إيران لديها صواريخ باليستية يمكنها الوصول إلى عمق أوروبا

وعلى جانب آخر حاول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تبرير وشرح أسباب الحرب مع إيران للمشاهد الأمريكي في تصريحات لقناة ABC الأمريكية.

وزعم نتنياهو قائلا: نحن لا نحمي أنفسنا فقط، نحن نحمي الجميع. نحن نحمي جيراننا العرب الذين نريد توسيع السلام معهم، كما فعلنا تحت قيادة الرئيس ترامب من خلال اتفاقيات أبراهام. وسيكون ذلك ممكنًا إذا تم تحييد إيران.

نحن أيضًا نحمي العالم.

صواريخ باليستية يمكنها أن تصل الآن إلى عمق أوروبا

وأدعى نتنياهو أن الإيرانيين لديهم صواريخ باليستية يمكنها أن تصل الآن إلى عمق أوروبا، وقريبًا قد تصل إلى الولايات المتحدة.

وتخيل هذا النظام، الذي يهتف بالموت لأمريكا في كل مناسبة، والذي قصف سفارتكم الأمريكية، وقتل 241 من مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، وأصاب وقتل الآلاف من الجنود الأمريكيين في العراق وأفغانستان، والذي حاول تفجير مطعم في واشنطن، ويحرق العلم الأمريكي.

أمريكا يجب أن تقف معنا

وتابع نتنياهو مزاعمه: هل تريدون أن يمتلك هؤلاء الأشخاص أسلحة نووية ووسائل لإيصالها إلى مدنكم؟.. اليوم الهدف هو تل أبيب. وغدًا سيكون نيويورك.

وأضاف: أنا أفهم مبدأ "أمريكا أولًا"، لكني لا أفهم "أمريكا ميتة".

وهذا ما يريده هؤلاء — إنهم يهتفون "الموت لأمريكا".. لذا، ما نقوم به هو في خدمة البشرية، إنها معركة بين الخير والشر. وأمريكا يجب أن تقف، وهي بالفعل تقف، إلى جانب الخير.. وهذا ما يفعله الرئيس ترامب، وأنا أقدّر دعمه بشدة. وذلك وفق تعبيره.

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