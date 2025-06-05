الخميس 05 يونيو 2025
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نظام القبول بالكليات والمعاهد 2025 وقواعد التوزيع الجغرافي

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. ينتظر الجميع انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، خلال الأيام القليلة القادمة، لتبدأ بعدها مرحلة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويتساءل أولياء الأمور والطلاب، عبر شبكة الانترنت، حول قواعد القبول بالجامعات والمعاهد 2025، للعام الدراسي القادم 2025/2026.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد اعتمد خلال اجتماعه الأخير قواعد تنسيق القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد في العام الجامعي 2025/2026، بنفس قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

نظام القبول بالكليات والمعاهد 2025

وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، فإنه لا يوجد أي تغيير في نظام القبول بالجامعات والمعاهد هذا العام، بحيث يتم القبول بشكل إلكتروني كامل، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وتجرى عملية تنسيق القبول للجامعات على ثلاث مراحل، تبدأ عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025، في ثلاث شرائح للمجاميع، ويسجل كل طلاب رغباته للالتحاق بإحدى الكليات الحكومية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ثم ينتظر النتيجة وبعدها يتمكن من طباعة بطاقة الترشيح الخاصة به.

قواعد التوزيع الجغرافي للطلاب في التنسيق

أقر  المجلس الأعلى للجامعات قواعد التوزيع الجغرافي للطلاب، في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وجاءت كالتالي:

  • يتم توزيع الطلاب وفقًا لجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:
  • مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.
  • مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.
  • مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.
  • لا يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يعتد بتغيير محل الإقامة الجديد
     

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