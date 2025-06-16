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ضبط مركز شريان الحياة لعلاج الإدمان لعدم الترخيص ومخالفة الاشتراطات فى سوهاج

ضبط مركز شريان الحياة
ضبط مركز " شريان الحياة " لعلاج الإدمان لعدم الترخيص ومخالفة

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن ضبط مركز " شريان الحياة " لعلاج الإدمان، والذي يعمل بدون ترخيص ويخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بإحدي قري مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج.

ضبط مركز " شريان الحياة " لعلاج الإدمان لعدم الترخيص ومخالفة الاشتراطات فى سوهاج

وأوضح "دويدار" أنه تم ضبط المركز خلال حملة مشتركة مع عدد من الجهات المعنية وذلك في إطار الجهود لحماية صحة المواطنين وضمان جودة خدمات العلاج النفسي والإدمان مشيرًا إلى أنه اثناء المرور تبين انه غير مرخص وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 153 لسنة 2004 بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم 71 لسنة 2009

 

كما تبين إدارة المكان بواسطة اشخاص غير مؤهلين وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوي والتخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة والصلبة، كما تبين ان المنشاة لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الإدمان وتم تحرير محضر بحق المركز المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على صحة وسلامة المرضي.

 

كما أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات الرقابية علي المنشآت الصحية، مشددًا على أهمية الإلتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة، ودعا المواطنين إلي عدم التوجه لاي مركز لعلاج الإدمان إلابعد التأكد من التراخيص حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.

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