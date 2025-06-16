آثار عين شمس تعتمد نتائج الفصل الدراسي الثاني

عقد مجلس كلية الآثار بجامعة عين شمس اليوم اجتماعه الشهري، بقاعة مجلس الكلية، برئاسة حسام طنطاوي، عميد الكلية، وبحضور وكلاء الكلية وأعضاء المجلس من الداخل.

واستهل حسام طنطاوي الاجتماع بكلمة ترحيبية أعرب خلالها عن تقديره للسادة الأعضاء، كما ثمَّن الدور الكبير الذي بذله أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، في إنجاز أعمال الامتحانات وإعلان النتائج في وقت قياسي، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.



عقب ذلك، بدأ المجلس في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض في قطاع شئون التعليم والطلاب، ما يلي:

عرضت نوال جابر، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عددًا من الموضوعات، منها:

-اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024/2025م.

-توزيع العبء الدراسي المقترح للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026م.



-اعتماد تقرير وحدة القياس والتقويم بشأن أعمال التصحيح الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني.



-الموافقة على تنظيم حفل تخرّج الدفعة الأولى من الكلية للعام الجامعي 2024/2025م، وفقًا للقواعد المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات.



أما في قطاع الدراسات العليا والبحوث، فقد استعرض أحمد الشوكي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الموضوعات التالية:



-تشكيل لجان الحكم والمناقشة لثلاثة باحثين لدرجة الماجستير.



-الموافقة على تسجيل (19) باحثًا لدرجة الماجستير بأقسام الكلية المختلفة.



-الموافقة على فتح فصل صيفي لبرامج الدراسات العليا (ماجستير ودبلومات) للعام الجامعي 2024/2025م، وفقًا لنص المادة (7) من اللائحة الداخلية للكلية.



وفيما يخص قطاع العلاقات الثقافية، وافق المجلس على:

-سفر اثنين من أعضاء هيئة التدريس بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية للمشاركة بأوراق بحثية في المؤتمر الدولي الثامن للآثار البحرية، المزمع عقده بمدينة أوستاند – بلجيكا، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2025.



وفي ختام الاجتماع، استعرض باسم محمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مقترح تنظيم المؤتمر الثالث عشر لمركز الدراسات البردية والنقوش، والمقرر عقده خلال الفترة من 11 إلى 12 فبراير 2026م.

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