الإعلان الرسمي لفيلم “Omniscient Reader Viewpoint” وموعد العرض (فيديو)

من المقرر أن يشهد يوم 23 يوليو القادم انطلاق عرض الفيلم الكوري المنتظر "وجهة نظر القارئ العليم" Omniscient Reader Viewpoint) في دور العرض السينمائية الكورية، ويضم الفيلم كوكبة من النجوم اللامعين، على رأسهم آهن هيو سوب ولي مين هو، بالإضافة إلى تشاي سو بين، ونانا، وشين سيونغ هو، وكيم جيسو.

فيلم “Omniscient Reader Viewpoint”

يقتبس الفيلم أحداثه من الويبتون الشهير الذي يحمل نفس الاسم، ويقدم قصة مثيرة تدور حول كيم دوك جا، الذي يجسد دوره الممثل آهن هيو سوب، حيث يجد كيم دوك جا نفسه في قلب مهمة إنقاذ العالم بعد أن تتحول الرواية التي كان يقرأها إلى واقع ملموس، ولإنجاز هذه المهمة المصيرية، يتعاون كيم دوك جا مع حلفائه، متتبعًا الحبكة التي يعرفها جيدًا من الرواية.

من جانبه، يؤدي النجم لي مين هو دور يو جونغ هيوك، الشخصية الرئيسية الأصلية في رواية الويبتون التي قرأها كيم دوك جا، ويُنتظر أن يقدم لي مين هو أداءً مميزًا يبرز تعقيدات هذه الشخصية المحورية، أما الممثلة تشاي سو بين، فتجسد شخصية يو سانغ آه، ووفقًا لأحداث الويبتون، فإن يو سانغ آه هي زميلة كيم دوك جا في العمل، وستكون رفيقته المقربة وشريكته في مهمة إنقاذ العالم من الخطر الذي يحدق به.

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