الحكومة: لا توجد أزمة بالوقت الحالي ولكننا نتحسب للتداعيات الاقتصادية المقبلة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، لا يوجد أزمة حالية في مصر، ولدينا مخزون كاف من السلع الغذائية والمواد البترولية وهناك شحنات من الغاز الطبيعي تم التعاقد عليها سوف تصل إلينا.

التداعيات على المؤشرات الاقتصادية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: في ضوء الحرب الإيرانية الإسرائيلية فإن استمرار ارتفاع أسعار البترول وتأثر سلاسل الإمداد سيكون له تداعيات على المؤشرات الاقتصادية في كل الدول ومن بينها مصر.



تفاقم الأزمة الناتجة عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية

وأوضح: تفاقم الأزمة الناتجة عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية سيؤدي إلى انقطاع بعض سلاسل الإمداد وبالتالي نحن نتحسب لوجود تداعيات اقتصادية علينا مثل باقي الدول.



وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها: محافظ البنك المركزي، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

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