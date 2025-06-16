الحكومة تكشف سر تشكيل لجنة الأزمات بقيادة مدبولي

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن دور لجنة الأزمات بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسر وراء تشكيل اللجنة.

رؤية لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية

وقال"الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": لجنة الأزمات تأتي بصورة استباقية، والدولة كانت لديها رؤية لمواجهة أي تداعيات إقليمية بصورة مبكرة وسعت لوضع خطط طارئة واستباقية للتعامل مع توفير المواد البترولية والغاز الطبيعي تحسبا لأي تداعيات أو انقطاعات في واردات الغاز الطبيعي من دول مجاورة.

ارتفاع أسعار البترول بسبب الأزمة الحالية

وتابع: الدولة تعمل بصورة استباقية من خلال تشكيل لجنة للأزمات وهدف اللجنة متابعة أي تداعيات لا سيما الاقتصادية من تطورات الأوضاع الإقليمية الحالية وفي ضوء ما نشهد ما مؤشرات على استمرار الأزمة الحالية لفترة ممتدة بالتالي سيكون هناك تداعيات اقتصادية على مصر وكافة دول العالم ورأينا ذلك في ارتفاع اسعار البترول بصورة فورية مع اندلاع الأزمة.

وأضاف: اللجنة ستتخذ القرارات الفورية للتعامل مع أي طارئ في ظل التداعيات الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية.



وأكد: لا يوجد انقطاعات في أي خدمات لأن لدينا مخزونا استراتيجيا كافيا، ولكن ما نشهده من ارتفاع اسعار البترول سوف يؤثر على المؤشرات الاقتصادية، وعملنا على توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بصورة مبكرة قبل ارتفاعها والارتفاع الحالي في سعر برميل البترول يرتبط بمدى امتداد الأزمة الحالية.



وتابع: تشكيل لجنة للأزمات لا يعني وجود أزمة ولكن دورها استشراف الأوضاع الإقليمية ودراسة الأوضاع وما ينتج عنها من أزمات.



وأضاف: لا يوجد أزمة حالية في مصر، ولدينا مخزون كاف من السلع الغذائية والمواد البترولية وهناك شحنات من الغاز الطبيعي تم التعاقد عليها سوف تصل إلينا.



ولفت: استمرار ارتفاع اسعار البترول وتأثر سلاسل الإمداد سيكون له تداعيات على المؤشرات الاقتصادية في كل الدول ومن بينها مصر.



وواصل: تفاقم الأزمة الناتجة عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية سيؤدي الي انقطاع بعض سلاسل الإمداد وبالتالي التداعيات ستكون اقتصادية غير مباشرة



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