قطاع الناشئين بنادي إنبي يحتفل بعيد ميلاد أيمن الشريعي (صور)

احتفل قطاع الناشئين بنادي إنبي، اليوم الاثنين بمناسبة عيد ميلاد رئيس مجلس إدارة النادي أيمن الشريعي، وذلك على هامش فعاليات اختبارات الناشئين للموسم الجديد.

إنبي يحتفل بعيد ميلاد الشريعي

وجاءت الاحتفالية كتعبير عن تقدير أسرة القطاع للدور الكبير والدعم المستمر الذي يقدمه أيمن الشريعي في سبيل تطوير قطاع الناشئين، وإيمانه العميق بأهمية بناء أجيال واعدة من اللاعبين.

وأُقيم الاحتفال وسط أجواء عائلية وودودة، حيث تم تجهيز تورتة خاصة بهذه المناسبة، بحضور عدد من قيادات النادي وقطاع الناشئين، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية المختلفة، مما أضفى طابعًا إنسانيًا مميزًا على اليوم.

إنبي والإسماعيلي

وخسر إنبي من فريق الإسماعيلي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت، على ملعب السلام، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس عاصمة مصر.

وبهذه النتيجة حصد الإسماعيلي المركز الثالث في كأس عاصمة مصر.

سجل محمد عبد السميع هدف الدراويش الأول في مرمى إنبي في الدقيقة 78، وأضاف نادر فرج الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.

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