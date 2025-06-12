كأس عاصمة مصر، شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وإنبي

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد إنبي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الإسماعيلي ضد إنبي

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عمر القط، محمد إيهاب، محمد نصر، عبد الله السعيد.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، عبد الرحمن كتكوت.

خط الهجوم: على الملوانى، حسن صابر، إريك تراورى.

البدلاء: عبد الرحمن محروس، نادر فرج، إبراهيم عبد العال، محمد خطارى، عبد الله حسن، إبراهيم النجعاوى، محمد زيدان، محمد وجدى، عمرو السعيد.

تشكيل إنبي أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، خالد أحمد، هشام عادل.

خط الوسط: مودى ناصر، أحمد العجوز، زياد كمال، حامد عبد الله.

خط الهجوم: رفيق كبو، أحمد زكي.

البدلاء: رمضان مصطفى، محمد سمير سعد، صلاح زايد، محمد وليد جدو، محمد عماد، مهاب سامى، محمد سيد، مصطفى عارف، سيف الدين عصام.

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024-2025 إلى 25 مليون جنيه.

-يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

-البطل 10 ملايين.

- الوصيف 4 ملايين.

-الثالث 2 مليون.

-الرابع 1.5 مليون.

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