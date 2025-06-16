مفاوضات بين mbc ومحمد رمضان لبطولة مسلسل رمضاني في 2026

شهدت الأيام الماضية اجتماعا بين أحد مسئولي قناة mbc مصر، والفنان محمد رمضان، للتفاوض على إنتاج مسلسل درامي جديد، بطولة نمبر وان، وإنتاج مجموعة mbc، ليعرض في شهر رمضان القادم.

وكشف مصدر مقرب من محمد رمضان، أنه وصل لاتفاق شبه نهائي مع إدارة mbc، إلا أنه لم يتعاقد بشكل رسمي حتى الآن، وسوف تجمعه جلسة أخرى بعدد من مسئولي المجموعة للتعاقد بشكل رسمي والبدء في التحضير للعمل، الذي يشهد عودة محمد رمضان للسباق الدرامي بعد غياب استمر ثلاثة أعوام متتالية.

الفنان محمد رمضان

على جانب آخر قرر الفنان محمد رمضان العودة مجددا للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب استمر 8 سنوات، حيث كانت آخر أعماله المسرحية عرض “أهلا رمضان”، الذي تم إنتاجه عام 2016، وعرض على خشبة مسرح الهرم.

والتقى محمد رمضان مؤخرًا مع عدد من المؤلفين لاختيار نص مسرحي يقوم ببطولته، كما أنه سوف يتولى إنتاجه بنفسه، ومن المفترض أن يشارك به عدد من النجوم.

جدير بالذكر أن مسرحية “أهلا رمضان” من بطولة محمد رمضان وروجينا وهنا الزاهد وشيماء سيف وحسام داغر ومن تأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال.

من جانب آخر طرح الفنان محمد رمضان، منذ ايام قليلة أغنيته الجديدة انا أنت وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.



أغنية محمد رمضان الجديدة

أغنية محمد رمضان الجديدة أن انت من كلمات مصطفى حدورته، ومن ألحان مصطفي تاج وتوزيع ومبكي إيهاب كولبكس.

وكان قد طرح محمد رمضان الاسبوع الماضي، أغنية أنا رئيسها علي موقع يوتيوب

أغنية محمد رمضان الجديدة أنا رئيسها تقول كلماتها: “أنا قلبي الأبيض طوب الأرض وزامل طوب الأرض شاف العيب والويل مش بتغير لما يزيد الضغط طاير فوق الأرض كأني بجناحين”.

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