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ثقافة وفنون

الأربعاء، محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "أنا أنت"

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة “أنا أنت”، وذلك بعد طرحه مؤخرا سلسلة أغاني سينجل آخرها اغنية “أنا رئيسها”. 

أغنية محمد رمضان الجديدة 

ويطرح محمد رمضان أغنيته الجديدة “أنا أنت” يوم الأربعاء المقبل علي موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.

أغنية محمد رمضان الجديدة أنا رئيسها تقول كلماتها: “أنا قلبي الأبيض طوب الأرض وزامل طوب الأرض شاف العيب والويل مش بتغير لما يزيد الضغط طاير فوق الأرض كأني بجناحين”.

جيبي عامر واتولدت اغامر توهت عشان بداوي الجرح طول الليل قلبي الابيض وقفوله النبض وصدروا له الرفض لما مشيت وعيت، أمنت نفسي وابيض عالجميع سبت الاحساس في المية ومات غريق، شبعنا من لت الخلق المحرومين كله بالحب الحب كان كمين.

وتتابع: "الحمد لله على العادي ومش بكيد بس عارفين مقامي إني بفريق  الدنيا خلتني نازي المحروقين متجيش معايا أجاري الملحوسين انا جبت قرارها ومجيتش تاني ومكنش يتعز عالغوالي
 

 وتضيف كلمات الأغنية: “إللي كان معايا ليه مش معايا ما كان زمانه نابه من الكنز جانب ياعم خلصانه مش مجال.خلق بصالك في جنيهات دنيا انا ادارة مهيبش ناس مشاعري عطلانه قلبي مات مش انا اللي عايشها يا بابا ولعانه واصحى يا بابا انا رئيسها يا بابا تعالى واسأل تحت”.

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أغنية محمد رمضان الجديدة محمد رمضان أغنية الفنان محمد رمضان

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