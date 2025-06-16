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محافظات

مصرع سيدة جذبها بسبب دراس القمح في المحلة

مصرع جذبها سير ماكينة
مصرع جذبها سير ماكينة دراس القمح بالمحلة

لقيت سيدة في العقد الثالث من عمرها مصرعها، إثر حادث مأساوي تعرضت له أثناء عملها في دراس القمح بأحد الأراضي الزراعية بعزبة أبو وافي، التابعة لقرية الهياتم بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

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وتلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة تدعى "رانيا م.ال"تبلغ من العمر 36 عامًا، أثناء تشغيل ماكينة دراس القمح.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الضحية كانت تزاول عملها في دراس القمح، وأثناء تغذيتها الماكينة بأعواد القمح، جذبها السير من خمارها، ما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بإصابات بالغة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، حيث أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وأفادت المعاينة المبدئية بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

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