الثلاثاء 17 يونيو 2025
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أخبار مصر

شبورة وأمطار، مفاجأة في طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار الخفيفة غدًا الثلاثاء على السواحل الشمالية الشرقية وذلك على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة صباحية من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية  من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.


أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدًا الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا ليسود  طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدًا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25
 

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