الإثنين 16 يونيو 2025
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أخبار مصر

تحذير عاجل من اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ اليوم

اضطراب الملاحة البحرية
اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بهذه الشواطئ، "العلمين، مطروح، الإسكندرية"، حيث تتراوح سرعة الرياح من 40: 50 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين وتحذر من شبورة وأتربة ورمال

حالة الطقس غدًا السبت 14-6- 2025 بوادي النطرون

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا ليسود  طقس  مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 25


يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.
 

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