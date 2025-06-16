الإثنين 16 يونيو 2025
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أخبار مصر

خبير عسكري: إيران حققت نصرًا غير مسبوق وإسرائيل لن تجرؤ على استخدام النووي

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل، فيتو

 أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن إيران فرضت معادلة جديدة في الصراع مع إسرائيل، بعد أن وجهت ضربات مباشرة وعنيفة إلى العمق الإسرائيلي، شملت القدس وتل أبيب وحيفا، وهي سابقة لم تحدث منذ إعلان دولة الاحتلال عام 1948.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن هذه الضربات دفعت الملايين من الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الاحتماء داخل الملاجئ، وهو ما يعكس حجم الصدمة داخل الداخل الإسرائيلي.

 

إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية

 وشدد فرج على أن إسرائيل لم تحقق أهدافها الأساسية، خاصة مع عدم تمكنها من تدمير المفاعلات النووية الإيرانية، ما يعني أن العملية العسكرية الإسرائيلية لم تُتوج بانتصار واضح كما كانت تخطط.
وأشار إلى أن ما قامت به إيران حتى الآن يُعد بمثابة نصر استراتيجي كبير، ساهم في تعميق حالة الغضب الشعبي الإسرائيلي تجاه القيادة السياسية.

ضربة وزارة الدفاع في تل أبيب "كارثة عسكرية"

وصف اللواء فرج استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بأنه كارثة عسكرية غير مسبوقة، خاصة بعد أن أثبتت إيران قدرتها على استخدام صواريخ فرط صوتية في هذه الهجمات، مما جعل التصدي لها أمرًا بالغ الصعوبة.

 

محاولات إسرائيلية لجر الولايات المتحدة إلى المعركة

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول الآن إدخال الولايات المتحدة في الحرب، عبر تصعيد الموقف وإبراز حجم الخطر الذي تمثله إيران، في محاولة لتأمين دعم عسكري مباشر من واشنطن.

 

وأكد: لن تجرؤ إسرائيل على استخدام القنبلة النووية ضد إيران لأنه سيحدث تسريب إشعاعي في المنطقة كلها يؤثر على تل أبيب نفسها ودول الخليج.

الحل سياسي بيد ترامب وبوتين

في ختام حديثه، أكد اللواء فرج أن الحل الحقيقي للأزمة لن يكون عسكريًا، بل سيأتي من خلال مفاوضات سياسية، لن تبدأ إلا حال توافق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المباحثات.

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إيران إسرائيل تل أبيب حيفا القنبلة النووية دول الخليج

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