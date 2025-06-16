إصابة وكيل نيابة إدارية في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا

أصيب وكيل نيابة إدارية بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مدينة غرب قنا، وتم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج.

حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مرفق الإسعاف، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل مدينة غرب قنا، وأسفر الحادث عن إصاب وكيل النيابة الإدارية بجرجا بمحافظة سوهاج.

على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، فيما كلفت النيابة وحدة المباحث بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.

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