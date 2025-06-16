الإثنين 16 يونيو 2025
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حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

 أصيب 10 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - الإسماعيلية، في نطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

 

تفاصيل البلاغ

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوقوع حادث سير نتيجة انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي مصر - الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة 10 ركاب بإصابات متنوعة.

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نقل المصابين ورفع آثار الحادث

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

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حادث مروري انقلاب سيارة ميكروباص حادث طريق مصر الاسماعيلية الأجهزة الأمنية

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