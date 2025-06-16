الإثنين 16 يونيو 2025
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رياضة

هل يجري ريبيرو تغييرات على خط هجوم الأهلي أمام بالميراس؟

ريبيرو
ريبيرو

 قال مصدر داخل الأهلي إن ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستبعد إجراء أي تعديلات هجومية في مباراة بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، حيث سيستمر وسام أبو علي أساسيا في قيادة هجوم الأهلي أمام بطل البرازيل ولا توجد نية في الدفع بالسلوفيني جراديشار.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

وتعادل الأهلي سلبيا في الافتتاح أمام إنتر ميامي فجر أمس الأحد. 

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

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