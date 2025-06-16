هل يجري ريبيرو تغييرات على خط هجوم الأهلي أمام بالميراس؟

قال مصدر داخل الأهلي إن ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستبعد إجراء أي تعديلات هجومية في مباراة بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، حيث سيستمر وسام أبو علي أساسيا في قيادة هجوم الأهلي أمام بطل البرازيل ولا توجد نية في الدفع بالسلوفيني جراديشار.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي سلبيا في الافتتاح أمام إنتر ميامي فجر أمس الأحد.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.