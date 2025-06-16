هل تفكر الدولة في وقف مشروعات قومية بسبب الحرب؟ الحكومة توضح

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تفكير الدولة في وقف بعض المشروعات القومية في ظل الظروف الراهنة وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

تخصيص الموارد بالموازنة للمشروعات القومية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”:"لا أتصور أن يمتد الأمر لوقف المشروعات القومية، لأنه تم بالفعل تخصيص الموارد بالموازنة العامة للدولة لتلك المشروعات".

سر خوف الحكومة من تداعيات الأزمة الحالية

وأوضح متحدث الحكومة: المشروعات القومية هي مشروعات كبرى تمتد على أكثر من عام، ولا يوجد قلق على معدلات التنفيذ بها، وما نتحسب له جميعا التأثير على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي.

ولفت: في حالة استمرار الأزمة وارد جدًا تأثر المؤشرات الاقتصادية لكل الدول وبالتالي يجب أن يكون قرارات استباقية للتخفيف من تداعيات الأزمة



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