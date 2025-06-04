الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

يناقش ملفات اقتصادية وخدمية وتنموية، بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو
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 اجتماع مجلس الوزراء، بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية المهمة، ومتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، واستعراض تقارير الأداء ومعدلات التنفيذ بالمشروعات القومية الجارية في مختلف المحافظات.

بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة مدبولى

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، يُعقد بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، يسلط خلاله الضوء على أبرز نتائج الاجتماع، ويجيب عن أسئلة الصحفيين بشأن القضايا المطروحة على أجندة الحكومة.

 

 

 

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