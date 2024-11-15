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رياضة

رضا شحاتة: لدينا أزمة في منتخبات الفئات السنية

رضا شحاتة،فيتو
رضا شحاتة،فيتو

تحدث رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وقال رضا شحاتة عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "حسام حسن يخوض كل مباراة من أجل المكسب فقط ومباراتي التصفيات فرصة لاكتشاف أسماء جديدة".

وأضاف: "كل اللاعبين سيحاربون على الفوز أمام الرأس الأخضر من أجل حجز مكان أساسي في المنتخب، أتوقع تأهل بوتسوانا رفقة مصر إلى كأس أمم إفريقيا".

وأكمل: "هناك دوافع كبيرة لدى لاعبي المنتخب المصري من أجل إثبات ذاتهم بالقوام الأساسي للفراعنة".

 

واختتم حديثه قائلًا: "هزيمة منتخب الناشئين أمام المغرب صعبة للغاية ولكن لا بدَّ من الهدوء وعدم الضغط عليهم، الضغوط تؤثر بشكل كبير في اللاعبين الصغار، أزمة التسنين أثرت بشكل كبير في المنتخب".

 

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