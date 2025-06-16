نقيبا الصحفيين والممثلين يشاركان في مناقشة 5 مشروعات تخرج بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية (صور)

أقامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حفل مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام بكلية الإدارة والتكنولوجيا، تحت عنوان "حكايات من مصر" تزامنا مع احتفال القسم بمرور 15 عاما على تأسيسه.

وحظى الحفل بمشاركة فنية واسعة للمشاركة في مناقشة مشروعات التخرج وعددها 5 مشروعات، على رأسهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الفنان أحمد عبد العزيز، الفنان أحمد بدير، الفنان إيهاب فهمي، الفنان منير مكرم، الفنان أيمن عزب، الناقد السينمائي عماد يسري، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، حكيم كمال المؤلف والمخرج الإبداعي، أحمد خالد موسى المخرج السينمائي، وائل فرج المخرج والمونتير السينمائي، الفنان أشرف طلبة، الفنان علي كمالو، موني محمود مدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وقدم الطلاب خلال الحفل مشروعات تخرجهم من خلال عروض أفلامهم وقصصهم والتي تحمل عنوان "حكايات من مصر" وهي أعمال تعكس نظرتهم الفريدة، وتُظهر قدرتهم على سرد قصص من واقعنا بروح فنية صادقة، وبلغة سينمائية مؤثرة، حيث تناول المشروع الأول بعنوان "أرض الله" رحلة في جمال الطبيعة وسحر الأراضي في مدينة سيناء من خلال تقديم الطلاب لثلاث قصص عن أجانب قرروا أن يستقروا في سيناء.

وجاء المشروع الثاني بعنوان "ولاء" عن الجندي الصامت، الذي حارب من أجل وطنه ولا يزال يحارب في حياته اليومية بكل شجاعة ليس بالسلاح، بل بالإرادة، وهذا الفيلم عن الربان ولاء حافظ ضابط العمليات الخاصة الذي حقق رقما قياسيا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية في أطول غطسة في العالم في وقت سابق، والذي أصيب بالشلل الرباعى بعد انقلاب سيارته ولكن بإرادته استطاع أن يقوم بالغوص رغم الإصابة التى ألمت به،

أما المشروع الثالث "العروسة" فقدم الطلاب قصة عن الحب، التقاليد، والتحديات التي تواجه الفتيات في المجتمعات الريفية

وجاء المشروع الرابع تحت مسمى "حيّ" عن قصة لاجئ فلسطيني، مصمم رقص، حوّل ألمه إلى فن يقاوم به، والمشروع الخامس بعنوان "مرة في السنة" وهو يتناول الشكل التاريخي والتراثي عن شهر رمضان في مصر، ومظاهر الاحتفال به والتي تختلف في الشكل لكنها تتوحد في الروح والمضمون وفقا للثقافة المصرية.

واكد الدكتور اشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، على أن أداء وأفكار الطلاب في مشروعات التخرج شملت آراء تعبيرية من خلال عروضهم عن رحلة ممتعة بها محطات مهمة جدا داخل مصر، مطالبا ان تعرض تلك الأعمال على القنوات المصرية حتى يعرف الجميع أن هناك شباب موهوب.

ووصف الفنان أحمد بدير، المشروعات التى قدمها الطلاب بأنها طبيعية بدون " مكياج" حسب تعبيره، مشيرا إلى أن أفلام المشروعات هادفة وإنسانية مبديا إعجابه بالفيلم الذي تناول البطل الربان ولاء حافظ ومسجلا فخره به بوطنيته.

وأشار الفنان أحمد عبد العزيز إلى أن عروض مشروعات الطلاب ترسل رسائل اطمئنان على مصر وشبابها، مؤكدا أن جميع المشروعات التى تم عرضها أعمال صادقة وحقيقية، وتناولت موضوعات مختلفة تنم عن أن فكر هذا الجيل متنوع، مؤكدا استمتاعه بكافة الافلام.

وأكد رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، على أن الموضوعات التى قدمها الطلاب في مشروعاتهم مميزة ورائعة، مؤكدا اختيار الطلاب أرض سيناء في إحد المشروعات تمثل وطنية كبيرة مطالبا ان تعرض وتشارك مشروعات الطلاب بمهرجانات الأفلام القصيرة بالخارج .

وقال الفنان منير مكرم، أن فيلم "ولاء" الذى يتناول قصة البطل ولاء حافظ يذكره بطيار وبطل مصري شارك وأصيب في حرب أكتوبر 1973 وظل يعالج منذ عام 1973 حتى عام 2017 في بطولة تضاف إلى بطولات رجال القوات المسلحة، أما فيلم "مرة في السنة" فقد جسد التراث المصري في الاحتفال بشهر رمضان الكريم، مشيرا إلي أن تلك المشروعات ينقصها أن تعرض بشكل وثائقي عن التاريخ والروح المصري

. يشار الى أن المشرف على مشروعات التخرج والحفل الختامى الدكتور أحمد غزال الأستاذ بالكلية ورئيس إعلام الأكاديمية.

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