صافرات الإنذار تدوي جنوب الجولان المحتل بسبب تسلل مسيرة

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن سماع دوي صافرات الإنذار جنوبي الجولان للتحذير من تسلل مسيرة.

جيش الاحتلال يطالب الإيرانيين بمغادرة طهران فورا

في سياق متصل، طالب الجيش الإسرائيلي المواطنين الإيرانيين المتواجدين في المنطقة الثالثة بطهران بمغادرة المنطقة فورًا.

طهران: الحرب الحالية لا تستهدف إيران فقط بل جميع الأعراف والقوانين الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن هذه الحرب لا تستهدف إيران فقط بل جميع الأعراف والقوانين الدولية.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن كافة الدول الملتزمة بالقوانين الدولية مطالبة بإدانة الجرائم والعمل على وقف الاعتداءات.

وكانت وكالة تسنيم، أفادت اليوم الإثنين، بأن الحرس الثوري استخدم في هجوم حيفا وتل أبيب عددا أكبر من الصواريخ فرط الصوتية مقارنة بهجمات سابقة.

الحرس الثوري يهدد باستخدام عدد أكبر من الصواريخ فرط صوتية في مهاجمة إسرائيل

وأكدت وكالة تسنيم أن الحرس الثوري الإيراني استخدم صواريخ ذات سرعة عالية وقدرة تدميرية كبيرة في الهجوم.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات المقبلة ستشهد استخداما أكبر للصواريخ فرط الصوتية لضمان اختراق الدفاعات الجوية.

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