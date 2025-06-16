الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي جنوب الجولان المحتل بسبب تسلل مسيرة

ايران واسرائيل،فيتو
ايران واسرائيل،فيتو

 أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن سماع دوي صافرات الإنذار جنوبي الجولان للتحذير من تسلل مسيرة.

جيش الاحتلال يطالب الإيرانيين بمغادرة طهران فورا

في سياق متصل، طالب الجيش الإسرائيلي المواطنين الإيرانيين المتواجدين في المنطقة الثالثة بطهران بمغادرة المنطقة فورًا.

طهران: الحرب الحالية لا تستهدف إيران فقط بل جميع الأعراف والقوانين الدولية 

 أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن هذه الحرب لا تستهدف إيران فقط بل جميع الأعراف والقوانين الدولية.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن كافة الدول الملتزمة بالقوانين الدولية مطالبة بإدانة الجرائم والعمل على وقف الاعتداءات.

وكانت وكالة تسنيم، أفادت اليوم الإثنين، بأن الحرس الثوري استخدم في هجوم حيفا وتل أبيب عددا أكبر من الصواريخ فرط الصوتية مقارنة بهجمات سابقة.

الحرس الثوري يهدد باستخدام عدد أكبر من الصواريخ فرط صوتية في مهاجمة إسرائيل  

وأكدت وكالة تسنيم أن الحرس الثوري الإيراني استخدم صواريخ ذات سرعة عالية وقدرة تدميرية كبيرة في الهجوم.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات المقبلة ستشهد استخداما أكبر للصواريخ فرط الصوتية لضمان اختراق الدفاعات الجوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال طائرات الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي التلفزيون الرسمي الايراني طهران

الأكثر قراءة

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 عبر الخط الأرضي

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة (صور)

حرب شرسة الأيام القادمة، توفيق عكاشة يكشف خطة التحرك البري ضد إيران بجماعات مسلحة

لحظة قصف طائرات الاحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في ‎طهران (فيديو)

ترقبوا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

خبيرة تكشف الأسباب الخفية وراء التراجع المفاجئ للدولار بالبنوك

زغلول صيام يكتب: مصيبتنا في إعلامنا.. لما إعلامي طويل عريض ينتقد وزير إنه لم يذهب لوداع الأهلي!

خدمات

المزيد

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

الحرب الإسرائيلية الإيرانية ترفع سعر طن القصدير 1000 دولار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم بالسوق المحلي

سعر السكر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم رزق كبير

ما وجه الشبه بين الحسين بن علي ونبي الله موسى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بقلة الخير وكثرة الديون

المزيد
الجريدة الرسمية