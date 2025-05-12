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أخبار مصر

وزير الصحة: خفض معدلات الإنجاب إلى 2.4 أمرغير متوقع وكان مخططا تنفيذه في 2027

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
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قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إن ملف السكان والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة، وربط النمو الاقتصادي بالتنمية البشرية أمر مهم.

وأشار وزير الصحة إلى أن القضية السكانية تلتهم كل التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأكد وزير الصحة أن النتائج التي وصلت إليها الخطة العاجلة للسكان والتنمية نتائج متقدمة في تحقيق انخفاض في معدلات الإنجاب، لافتا إلي أن خفض معدلات الإنجاب الي ٢.٤ أمر غير متوقع، وكان مخططا لتطبيقه في 2027.

وأشار وزير الصحة إلى أن المجهود الذي بذل في المحافظات الأكثر إنجابا لخفض معدلات الإنجاب تسبب في نقلة نوعية في خطة السكان والتنمية. 

وكرم وزير الصحة المحافظات التي نجحت في تحقيق انخفاض في معدلات الإنجاب 

وشهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة احتفالية إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وإعلان نتائج المرحلة التجريبية للخطة اليوم الاثنين، بحضورالوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية.

 

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