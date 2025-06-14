السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

الأكاديمية العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية

 نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم تخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بعد انتهاء فترة تأهيلهم، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون المثمر مع مختلف الوزارات والهيئات بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية فى كافة التخصصات.

بدأت المراسم بمناقشة بحث تخرج الدورة والذى أظهر مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمى راقى خلال فترة دراستهم بالأكاديمية، كما تم عرض الموقف التدريبى للخريجين وإعلان نتيجة إنتهاء الدورة، ثم عرض فيلم تسجيلى عن الدورة تناول مراحل الإعداد والتنفيذ بدءًا من استقبال الدارسين ومرورًا بالتدريب التخصصى وفقًا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

 

درجات الانضباط الذاتى والتأهيل العلمى

 وألقى أقدم الدارسين كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ هذه الدورة التى ساهمت فى إكسابهم الوعى الصحيح والمعرفة المستنيرة بما يمكنهم من خدمة الوطن فى الأماكن التى سيكلفون بالعمل بها.

وقدم الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود مخلصة فى تأهيل وتدريب الدارسين وفقًا لأعلى درجات الإنضباط الذاتى والتأهيل العلمى الراقى ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها.

 كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين، متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم العملية، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإكساب الخريجين الخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه , واختتمت الفعاليات بتبادل الدروع وتكريم أوائل الدورة.

حضر المراسم عدد من قيادات الأكاديمية العسكرية المصرية وهيئة الرقابة الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكاديمية العسكرية المصرية العسكرية المصرية الرقابة الإدارية الدورة التدريبية التدريب التخصصى الاكاديمية العسكرية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

هل تلجأ مصر إلى اقتصاد الحرب؟ خبير يجيب

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

زغلول صيام يكتب: الأهلي في المونديال.. عندما نصنع من الحبة قبة! من قهوة ميامي إلى فرح العمدة.. يا قلبي لا تحزن

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.46%

السجن 10 سنوات للمتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات

بعد إسقاطها مقاتلة إسرائيلية وأسر قائدها، إيران تهدد بغلق مضيق هرمز

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 14 يونيو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جيش الاحتلال يكشف عن خسائر المشروع النووي الإيراني (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصلاة في المساجد التي بها قبور صحيحة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

آل البيت النبوي في مصر، "سيدنا الحسن الأنور" والد السيدة نفيسة وزعيم بني هاشم

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية