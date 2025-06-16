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رياضة

رسميا، المنصورة يعلن تعيين ياسر عبد الواحد مدربا للفريق

ياسر عبد الواحد مدربا
ياسر عبد الواحد مدربا للمنصوره

 أعلن نادي المنصورة الرياضي، برئاسة العميد محمد البسيوني، عن تولي الكابتن ياسر عبدالواحد مهمة المدير الفني للفريق في الموسم المقبل، وتفويضه بتشكيل الجهاز الفني كاملًا.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق استعداداته للموسم المقبل خلال الفترة القادمة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المعسكر التدريبي وقائمة الفريق بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية.

وكان فريق المنصورة نجح في حجز مكانه في دوري المحترفين خلال منافسات الموسم المقبل بعدما أنهي الموسم المنصرم في المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.  

شروط ونظام دوري المحترفين 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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نادي المنصورة الرياضي المنصورة ياسر عبدالواحد

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