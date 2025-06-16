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حوادث

ضربات أمنية حاسمة ضد تجار المخدرات في الأقصر وسقوط 79 متهما

حملة أمنية
حملة أمنية

 واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر توجيه حملاتها المكثفة خلال الآونة الأخيرة، مستهدفة حائزي ومروجي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة طيبة.

ضبطيات ضخمة خلال الحملات

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 78 قضية تم خلالها القبض على 79 متهمًا، وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة، بلغت قرابة 70 كيلوجرامًا من "الحشيش – الأفيون – الشابو"، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة.

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استمرار الحملات الأمنية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية المكثفة؛ لضبط الخارجين عن القانون وحماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة.

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