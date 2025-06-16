المؤبد لشقيقين بتهمة قتل ابن عمهما وشروعهما في قتل آخر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لشقيقين لاتهامهم بقتل نجل عمهم، وشروعهم في قتل آخر، وحيازتهم أسلحة نارية وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المؤبد لشقيقين لاتهامهما بقتل نجل عمهما وشروعهما في قتل آخر بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمد ص ع إ" - ٢٢ سنة - عامل بمخزن خشب - مقيم: شارع أرض التراب - بهتيم - شبرا الخيمة ثاني - محافظة القليوبية، و"محمود ص ع إ" - ٢٨ سنة - مقيم: شارع أرض التراب - بهتيم - شبرا الخيمة ثاني - محافظة القليوبية، في الجناية رقم ٢٣٣٦٨ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ۲۱٥٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قتلا المجني عليه / محمود م ع عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن توجها اليه لإثنائه عن المشاجرة بحوزة كل منهما سلاحًا ناريًا فرد خرطوش مذخر بما سورته بذخيرة طلقة اعتادا حمله فتشادا معه كلاميًا ولد الغضب بهما نية القتل فاشهر الأول سلاحه الناري وعاجله بطلقة في صدره قاصدًا من ذلك قتله والأخر الي جواره يشد من ازره فاحدثا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالاوراق والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة القليوبية

وتابع أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة القليوبية أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي انهما في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:- شرعا في قتل المجني عليه حاتم عصمت محمد صالح عمدًا من غير سبق إصرار او ترصد بأن ولد الغضب لحظيًا بهما نية قتل المجني عليه محمود ماضي عبد النبي إبراهيم فأطلق المتهم الأول صوبه طلقة نارية من سلاح بيده اصابته وتجاوزته الي إصابة المجني عليه حاتم ع ص قاصدًا منها القتل والمتهم الثاني الي جواره يشد من أزره بالحيلوة دون إغاثة المجني عليه حاتم ع ص قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز كلا منهما بغير ترخيص ذخائر (طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وأوضح أمر الإحالة أن كلًا منهما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش) قانونًا.

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