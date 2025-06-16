شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الأوقاف "صكوك الإطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم خلال عام 14طنا تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والأوقاف.

محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الأوقاف

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وفضيلة الدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وأكد أن يتم ايصال حصة اللحوم إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، وعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم، وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وأوضح المحافظ أن الكمية الواردة سيتم توزيعها كما يلي: 500 طن بمركز ومدينة ميت غمر، و400 طن بمركز ومدينة السنبلاوين، و400 طن بمركز ومدينة بلقاس، و300 طن بحي شرق المنصورة، و400 طن بمركز ومدينة شربين، وذلك من خلال الإدارات الاجتماعية ووحداتها التابعة.

تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وبالمتابعة المستمرة من السيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

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