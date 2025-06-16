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محافظات

سيدة تستوقف محافظ سوهاج لطلب ترخيص بناء، والمحافظ: «بعد 20 يوم لو الرخصة مطلعتش هيبقى فيه كلام تاني»

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أثناء جولة ميدانية مفاجئة بمركز جهينة، استوقفت سيدة موكب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، حيث توجهت إليه بشكوى حول تعسرها في استخراج ترخيص بناء لمنزلها.

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واستجاب المحافظ فورًا لمناشدة السيدة، موجهًا رئيس مركز ومدينة جهينة، ممدوح عباس، بترك الجولة قائلًا: "متكملش الجولة، ابدأ فورا في إجراءات الترخيص مع السيدة". 

كما أعلن المحافظ عن تحمله كافة التكاليف الخاصة باستخراج الترخيص على نفقته الشخصية، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، وأضاف موجهًا حديثه للسيدة: "بعد 20 يوم لو الرخصة مطلعتش، تعالي المكتب فورًا... هيبقى في كلام تاني".

وفي لفتة إنسانية، اصطحب المحافظ بنفسه السيدة وبرفقته رئيس المدينة، إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، حيث تم البدء الفوري في إجراءات الترخيص، تنفيذًا لتوجيهاته.

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اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج محافظ سوهاج مركز جهينة مدينة جهينة اجراءات الترخيص

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