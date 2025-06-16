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محافظ سوهاج يتفقد قافلة تركيب الأطراف الصناعية بمستشفى الهلال الأحمر (صور)

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد قافلة تركيب الأطراف الصناعية

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، أعمال المرحلة الثالثة من القافلة الطبية المجانية لتركيب الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمستشفى الهلال الأحمر الخيري بمنطقة الحويتي بحي غرب سوهاج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "إيدينا مع بعض" للتأهيل، وشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة.

وجاءت الزيارة بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، ومحمد أبو العجب، مسئول شئون ذوي الإعاقة بالمحافظة، وأشرف بخيت مدير الهلال الأحمر بسوهاج، 

محافظ سوهاج يتفقد قافلة تركيب الأطراف الصناعية بمستشفى الهلال الأحمر بالحويتي 

 

وأكد المحافظ أن المبادرة تستهدف تقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالمجان للراغبين من مختلف أنحاء المحافظة، لافتًا إلى أن القافلة تستهدف في مرحلتها الثالثة تركيب 85 جهاز تعويضي وأطراف صناعية، بالإضافة إلى رفع المقاسات الطبية لعدد 35 من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن إجراء أبحاث لاستهداف 100 شخص آخرين، وذلك بخلاف ما تم انجازه في المرحلتين الأولى والثانية، حيث تم تركيب 150 جهازًا تعويضيًا بالمجان.

 تقديم الدعم الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع

وأضاف أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لتلك الفئات المهمة، وتأكيدا لمبادرة المحافظة بإنهاء قوائم الانتظار بالكامل.

ووجه "سراج" بتكثيف التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي لحصر جميع الحالات المستحقة، على أن تتولى المؤسسات المشاركة فى تغطية تكاليف الأجهزة، التركيب، الصيانة، والدعم النفسي للمستفيدين، وذلك تحت إشراف ومتابعة مباشرة من المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة حوكمة تقديم الخدمات ومنع استغلال المواطنين أو تكرار تقديم الخدمة لنفس الشخص، لضمان كفاءة وفاعلية الدعم المقدم.

 

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة واستمع إلى مطالبهم، التي تنوعت بين طلبات توفير فرص عمل، وإعانات اجتماعية، موجها بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية تلك المطالب في أسرع وقت وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة المحافظة للإعلان عن تلبية جميع طلبات الأطراف الصناعية خلال العام الجاري.

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الأشخاص ذوي الإعاقة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج توفير حياة كريمة مديرية التضامن الاجتماعي ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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