الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استبعاد رئيس لجنة أولاد الأكابر، ومحافظ سوهاج: مكتبي مفتوح لمن لديه دليل غش بالثانوية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

قررت لجنة الإدارة بقطاع أسيوط والمشرفة على امتحانات الثانوية العامة بمحافظات الصعيد، استبعاد رئيس لجنة عبد الحميد رضوان بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج والتى يطلق عليها إعلاميا لجنة “أولاد الاكابر” وذلك بسبب تداول امتحان مادة الدين على بعض الجروبات أمس.

وجاء ذلك في ضوء ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات غش في امتحانات الثانوية العامة، ووساطة ومحسوبية لأبناء بعض المسئولين، ونظرًا لما تضمنته تلك المنشورات من معلومات غير محددة يمكن الاستناد عليها في اتخاذ إجراءات قانونية.

وطالب محافظ سوهاج، جميع المواطنين ممن لديهم معلومات موثقة أو أدلة أو دلائل تتعلق بأي حالات غش أو فساد إداري أو مالي في أول يوم أو باقي أيام امتحانات الثانوية العامة التفضل بالتوجه مباشرة لمقابلة  شخصيا بمقر ديوان عام المحافظة، مصحوبين بالأدلة التي تؤكد الواقعة مع تحديد المكان والتفاصيل اللازمة والأسماء، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال ذلك، وإحالتها لجهات التحقيق.

كما يمكن التواصل عبر الخطوط الساخنة التي خصصتها وزارة التربية والتعليم لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالامتحانات على الأرقام التالية مصحوبة قبلها بـ ( 02): (20545083 – 20545082 – 20545095)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استبعاد رئيس لجنة التواصل الاجتماعي مركز دارالسلام بسوهاج مركز دارالسلام محافظ سوهاج ولاد الأكابر لتواصل الاجتماعي غش جماعي

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن

محافظ سوهاج يطمئن على المراقبين المصابين في حادث الميكروباص (صور)

محافظ سوهاج يتفقد غرفة عمليات مديرية التعليم ويتابع امتحانات الثانوية العامة

بالأسماء، إصابة 6 من مراقبي الثانوية العامة في انقلاب ميكروباص بسوهاج

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع خطط تشغيل الأسواق الحضرية الجديدة

32 ألف طالب يؤدون غدا امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

صحة سوهاج: 113 ألف مواطن تلقوا خدمات المبادرات الرئاسية خلال شهر مايو

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لتطوير كورنيش أخميم

الأكثر قراءة

حرب شرسة الأيام القادمة، توفيق عكاشة يكشف خطة التحرك البري ضد إيران بجماعات مسلحة

خبيرة تكشف الأسباب الخفية وراء التراجع المفاجئ للدولار بالبنوك

الدولار يتلقى ضربة من الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

استبعاد رئيس لجنة أولاد الأكابر، ومحافظ سوهاج: مكتبي مفتوح لمن لديه دليل غش بالثانوية

بعد واقعة إنتر ميامي، تصريح صادم من الأهلي بشأن مستقبل حسين الشحات

لحظة تفقد السيسي سيارات سيتروين C4X المصنعة محليًا بنسبة مكون 45% (فيديو وصور)

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بقلة الخير وكثرة الديون

موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للزمالك

خدمات

المزيد

الحرب الإسرائيلية الإيرانية ترفع سعر طن القصدير 1000 دولار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم بالسوق المحلي

سعر السكر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بقلة الخير وكثرة الديون

تفسير حلم لدغة العقرب في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

ماذا تعني وليمة النقيعة للحاج، وما حكم إجابة الدعوة لها؟

المزيد
الجريدة الرسمية