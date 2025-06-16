استبعاد رئيس لجنة أولاد الأكابر، ومحافظ سوهاج: مكتبي مفتوح لمن لديه دليل غش بالثانوية

قررت لجنة الإدارة بقطاع أسيوط والمشرفة على امتحانات الثانوية العامة بمحافظات الصعيد، استبعاد رئيس لجنة عبد الحميد رضوان بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج والتى يطلق عليها إعلاميا لجنة “أولاد الاكابر” وذلك بسبب تداول امتحان مادة الدين على بعض الجروبات أمس.

وجاء ذلك في ضوء ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات غش في امتحانات الثانوية العامة، ووساطة ومحسوبية لأبناء بعض المسئولين، ونظرًا لما تضمنته تلك المنشورات من معلومات غير محددة يمكن الاستناد عليها في اتخاذ إجراءات قانونية.

وطالب محافظ سوهاج، جميع المواطنين ممن لديهم معلومات موثقة أو أدلة أو دلائل تتعلق بأي حالات غش أو فساد إداري أو مالي في أول يوم أو باقي أيام امتحانات الثانوية العامة التفضل بالتوجه مباشرة لمقابلة شخصيا بمقر ديوان عام المحافظة، مصحوبين بالأدلة التي تؤكد الواقعة مع تحديد المكان والتفاصيل اللازمة والأسماء، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال ذلك، وإحالتها لجهات التحقيق.

كما يمكن التواصل عبر الخطوط الساخنة التي خصصتها وزارة التربية والتعليم لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالامتحانات على الأرقام التالية مصحوبة قبلها بـ ( 02): (20545083 – 20545082 – 20545095)

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