48 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 48 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 33 من منتظري المساعدات.

العدوان الإسرائيلي على غزة

ويواصل الكيان الصهيوني حربه على غزة، ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا عنيفا على مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع فرض حصار مشدد، تسبب في أزمة إنسانية خانقة وحالة تجويع غير مسبوقة، طالت مئات الآلاف من السكان، وخاصة النازحين.

ضرب عشرات الأهداف جوا وبرا

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “سنقوض حكم حماس في غزة وسنعيد كافة المختطفين من غزة”.

وأضاف نتنياهو: “سنواصل حربنا حتى يتم القضاء على حماس وحتى لا تشكل تهديدا لإسرائيل”.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف جوا وبرا في قطاع غزة في إطار عملية "عربات جدعون".

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