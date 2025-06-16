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أخبار مصر

التعليم: إجراءات حازمة ومتابعة دقيقة لمنظومة امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

 كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة صدور قرار بشأن استبعاد رئيس لجنة عبد الحميد رضوان بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، والتى يطلق عليها إعلاميا لجنة “أولاد الاكابر” وذلك بسبب تداول امتحان مادة الدين على بعض الجروبات أمس.

 

استبعاد رئيس لجنة سوهاج 

 وأكد شادي زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم نشره عن استبعاد رئيس لجنة سوهاج في امتحانات الثانوية العامة غير صحيح، وأن الوزارة تنفذ إجراءات حازمة ومتابعة دقيقة لمنظومة الامتحانات على مستوى الجمهورية لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

 

امتحانات الثانوية العامة 2025

وطالب محافظ سوهاج، جميع المواطنين ممن لديهم معلومات موثقة أو أدلة أو دلائل تتعلق بأي حالات غش أو فساد إداري أو مالي في أول يوم أو باقي أيام امتحانات الثانوية العامة التفضل بالتوجه مباشرة لمقابلة  شخصيا بمقر ديوان عام المحافظة، مصحوبين بالأدلة التي تؤكد الواقعة مع تحديد المكان والتفاصيل اللازمة والأسماء، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال ذلك، وإحالتها لجهات التحقيق.

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التعليم تكشف حقيقة استبعاد رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

كما يمكن التواصل عبر الخطوط الساخنة التي خصصتها وزارة التربية والتعليم لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالامتحانات على الأرقام التالية مصحوبة قبلها بـ ( 02): (20545083 – 20545082 – 20545095).

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