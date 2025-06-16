التعليم تكشف حقيقة استبعاد رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

كشف خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، حقيقة الأنباء المتداولة عن استبعاد رئيس لجنة مدرسة عبد الحميد رضوان بسوهاج.

وأكد أنه لا صحة لما تردد بشأن صدور قرار باستبعاد رئيس لجنة مدرسة عبد الحميد رضوان بسوهاج.

من جهته، أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل ما تم نشره عن استبعاد رئيس لجنة بسوهاج غير صحيح. وأن الوزارة تنفذ إجراءات حازمة ومتابعة دقيقة لمنظومة الامتحانات على مستوى الجمهورية لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

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