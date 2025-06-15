الجيش الإيراني يعلن قصف بنك أهداف حساسة فى إسرائيل يشمل منازل القادة

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، أن لدى إيران بنك أهداف شامل فى الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا لضرب جميع النقاط الحيوية.

بيان المتحدث باسم الجيش الإيراني

وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، استهدفنا مقار عسكرية ومراكز اتخاذ القرار وأماكن سكن قادة وعلماء صهاينة.

واستطرد المتحدث باسم الجيش الإيراني، على المستوطنين الصهاينة مغادرة الأراضي المحتلة فلن تكون صالحة للسكن قريبا.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أن الملاجئ تحت الأرض ليست مكانا آمنا للصهاينة.

الجيش الإيراني يؤكد قصف منازل القادة الإسرائيليين

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، على أنه سيتم قصف أهداف حساسة وهامة بما في ذلك مراكز عسكرية وأمنية ومراكز صنع القرار ومنازل القادة في إسرائيل

وزاد الحديث حول قدرات العسكرية الإيرانية، مع تواصل هجماتها ضد الاحتلال، لليوم الثالث بعد أن نفذت تل أبيب، ضربات اغتالت فيها علماء نوويين جددًا.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، 50 صاروخا جديدا على إسرائيل ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية على الأراضي الإيرانية. تطورات متسارعة تزيد المخاوف من انفجار محتمل في المنطقة وتنذر بتوسع رقعة المواجهات في الشرق الأوسط.

ركزت إيران في هجومها ليل الجمعة على الترسانة الصاروخية والطائرات المسيّرة، للتغلب على محدودية قدراتها الجوية التقليدية، ولتعويض هذا القصور، استثمرت في برنامج الطائرات المسيرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن استعدادات ومخاوف إسرائيلية، من استخدام إيران لصواريخ "خرمشهر 2" الذي يستطيع مسح المنطقة التي يسقط بها.

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