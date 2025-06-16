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رياضة

موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أكد مسئولو نادي الزمالك أنه سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني الذي سيتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال أسبوع على أقصى تقدير خاصة بعد انتهاء تعاقد أيمن الرمادي مع الزمالك. 

على جانب آخر، تقرر تأجيل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك أمس الأحد وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها حسين لبيب رئيس النادي عقب تعرضه لوعكة صحية.

وكان من المفترض أن يعقد حسين لبيب اجتماعا مرتقبا مع مجلس إدارة النادي أمس الأحد إلا أنه تم تأجيله بسبب عزاء والد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي أقيم أمس الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية.

ميدو يوصي بالتجديد للاعب الزمالك موسمين 

ومن ناحية أخرى أوصى أحمد حسام “ميدو” عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بضرورة التجديد لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض. 

متى ينتهي عقد نبيل عماد دونجا مع الزمالك؟ 

 وينتهي عقد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل أي يحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل. 

ميدو يوصي بالتجديد لدونجا 

وقال مصدر في الزمالك: إن ميدو أوصى بالتجديد لدونجا لمدة لا تقل عن موسمين بخلاف الموسم المقبل. 

وأشار المصدر إلى أن ميدو يرفض رحيل دونجا، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية في الفريق. 

واختتم المصدر قائلا: تراجع مستوى دونجا خلال الموسم المنقضي هو أمر طبيعي يحدث للعديد من اللاعبين ولكن فكرة بيعه غير مطروحة أيضا. 

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