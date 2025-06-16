حزب التجمع يدعو لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

دعا حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ مجلس الأمن الدولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية والمطالبة بإصدار قرارملزم لإسرائيل بوقف عملياتها العدوانية على إيران والشعب الفلسطيني.

‎احتمالات نشوب حرب إقليمية شاملة

وأكد الحزب في بيان له أنه في ظل المشهد الكارثي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وتتصاعد احتمالات نشوب حرب إقليمية شاملة، يدعو حزب التجمع المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت والتردد، والتحرك الفوري والجاد نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية.

استمرار وجود هذه الأسلحة في منطقة مليئة بالصراعات والتوترات يشكل تهديدًا وجوديًا للأمن والسلم الإقليميين

واضاف الحزب إن استمرار وجود هذه الأسلحة في منطقة مليئة بالصراعات والتوترات، يشكل تهديدًا وجوديًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد" التجمع " أهمية تطبيق المعايير الدولية على جميع دول المنطقة دون استثناء، والعمل على تحويلها لمنطقة خالية من الأسلحة النووية وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة.

وطالب الحزب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه الأوضاع المتدهورة في المنطقة، وإصدار قرار فوري وملزم بوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، ووضع حد للتصعيد الذي يهدد بجر المنطقة إلى حرب شاملة لا يستطيع أحد تحديد مداها.

وأكد أن استمرار هذه العمليات يزعزع الاستقرار ويقوض أي جهود رامية لتحقيق السلام، وفي هذا السياق، كما أكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلى على ايران والشعب فى الضفة الغربية وغزة، ويجب على المجتمع الدولي أن يضغط من أجل حلول سياسية عادلة وشاملة للقضايا العالقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تظل جوهر الصراع في المنطقة، وأن يدرك الجميع إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية المحتلة.

وقال: إن المجتمع الدولي بأكمله مطالب بتأكيد مصداقيته، فإما أن يتحمل مسؤولياته ويوقف نزيف الدماء، أو يتحول إلى شاهد صامت على دمار منطقة يصفها التاريخ بـ "مهد الحضارات"، ويجب أن يظل مصيرها في أيدي شعوبها، بعيدًا عن التدخلات الخارجية للقوى الاستعمارية التي تزيد من تعقيد الأزمات، وتعمق الانقسامات وتعمل على فشل النظام الدولي.

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